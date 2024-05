Angge Poyos inaabangan sa UAAP Finals Game 2

Finals Game 2 Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena/Pasay City)

Best-of-three Championship

4:00pm – National U vs UST

(*Lady Bulldogs angat 1-0)

MALIWANAG ang sinabi ni University of Santo Tomas (UST) head coach Kungfu Reyes sa kanyang mga bataan na magtulungan dahil hindi sigurado kung makakalaro ang kanilang pambato na si Angge Poyos sa Game 2 kontra National University sa best-of-three finals ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Miyerkoles.

Magsisimula ang paluan sa alas-4 ng hapon, kailangan ng Golden Tigresses na masikwat ng panalo upang makahirit ng do-or-die Game 3.

“Ang sabi ko sa kanila, we are not asking for one person to match the output of Angge. We all need to help each other,” saad ni Reyes. “May ibang players na puwedeng humalili sa wing spiker position, but we need to help each other to win.”

Nagkaroon ng injury si Poyos nitong Sabado sa talo nila sa Game 1 laban sa Lady Bulldogs via three sets.

Masama ang landing ni Poyos dahil natapakan nito ang paa ng kakampi niyang si Em Banagua kung saan ay tabla ang iskor sa 11-all sa set 2, hindi na siya nakabalik sa laro at sinamantala na ito ng last year runner-up National University.

“Hindi lang kami nananalo dahil sa scoring ni Angge. We win as a group. She was highest-pointer but before going to attacks, there are those who defend and set for her,” ani Reyes.

Pitong puntos ang naitala ni Poyos sa kanilang talo, at dahil hindi sigurado kung makakalaro ay kailangan magdoble-kayod sina Jonna Chris Perdido at Regina Grace Jurado na mga kumana ng 17 at 10 markers, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, muling kakapitan ng Lady Bulldogs sina Alyssa Solomon, Mhicaela Belen at Evangeline Alinsug upang tapusin ang Espana-based squad UST. (Elech Dawa)