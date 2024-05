Ang pagbabalik ng sabong kolum

MAGANDANG araw mga kasabong, klasmeyt at kanokis. Mga tawagan po iyan ng mga sabungero at breeders.

Nagbabalik po ang DALUSAPI kolum ng inyong lingkod matapos ang ilang taon na bakante, nahinto ito noong pandemic, perwisyo talaga itong COVID-19 pero kahit paano ay hindi nawala ang pagiging sabungero at pagmamahal natin sa manok.

Breeder na nga rin ako, dati purong sabungero lang sa racing (circuit na ngayon), Makati Coliseum, Mandaluyong Cockpit, Pasay City Cockpit at minsan sa San Juan Coliseum.

Nag-champion na rin sa mga derby, saka na ako sasali sa Big Event kapag ready na ang bulsa hehehe.

Laking Pandacan ako at halos lahat ng ka-barangay namin ay mga sabungero rin, sumakabilang-buhay na nga lang ‘yung iba.

Ibang klase na ngayon ang labanan sa sabungan at ‘yun ang magiging topic natin sa susunod na isyu ng DALUSAPI.

Hindi na katulad dati na traditional may tawagan, pero may advantage at disadvantage naman, alamin na lang natin sa susunod na Martes.

Opo, tuwing Martes po mababasa ang DALUSAPI kaya abangers na lang po at kung may mga tanong eh mag-PM lang po, madali lang naman hanapin ang FB ko.

Sa mga taga-Ilocos, may “3-BullStag/Cock Timbangan” na gaganapin sa Balaoan Aksyon Coliseum sa La Union.

Nakataya ang P120,000 kada champion at may minimum bet na P7,700.

May side event na pangmasa na “1-BullStag/Cock Timbang Mo, Ulot Mo” at may minimum bet na P4,400 at P8,000 per win kaya tiyak na dadagsain ang derby na ito.

Maraming salamat kay Sir Spy at Sir GM at kay Abante Sports Editor Ferdz Delos Santos dahil balik na ulit ang DALUSAPI kolum natin.