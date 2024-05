Alyana Nicolas sapol gintong medalya sa pangatlong subok

MASUWERTE ang pangatlong pagkakataon para sa Fil-American na si Alyana Nicolas ng FilAm Sports matapos angkinin ang gintong medalya sa women open pole vault sa ikalima at huling araw ng ICTSI Philippine Athletics Championships 2024, Linggo, sa PhilSports Track Oval sa Pasig City.

Matapos ang dalawang pilak na medalya sa nakalipas na taon at noong 2019 ay nakuha din sa wakas ni Nicolas ang gintong medalya nang lampasan ang taas na 3.70-meter clearance.

“It means a lot because I was always getting the silver ever since I came out in 2019. To finally get a gold, means so much to me,” sabi ni Nicolas, tubong Pagsanjan, Laguna matapos biguin sina Jiamari Yzabelle Kawachi (3.40m) ng Ateneo at Ma. Khrizzie Clarisse Ruzol (3.30m) na inangkin ang pilak at tanso, ayon sa pagkakabanggit.

Ibinahagi naman ni SEA Games medalist Michael Del Prado ang diskarte sa pagkapanalo matapos makuha ang gintong medalya sa open men’s 4x400m relay.

Nakuha rin ni Yacine Guermali ng FilAm Sports ang kanyang ikalawang gintong medalya sa men’s open 1,500-meter race.

Itinala ni Guermali ang 3:53.26 na sinundan ni Dhem AJ Monton ng Spectrum Runners Team A na may 3:54.60 at si Sonny Wagdos ng National Team na may 3:54.63.

Nakuha ni Guermali ang kanyang unang ginto sa unang araw sa men’s open 5,000 meters.

Umaasa naman si Sidney Yap ng FilAm Sports na inaasahan niyang opisyal na maging kinatawan ng Pilipinas sa iba’t ibang international competitions gaya ng SEA Games at Asian Games.

Ang 25-anyos na si Yap ang namuno sa men open hammer throw event na may 59.42 meter output na kanyang unang lasa ng kompetisyon sa bansa.

Nakuha naman nina Mico Del Prado, kasama ang mga kapwa pambansang atleta na sina Joyme Sequita, Eric Cray at Frederick Ramirez, ang ginto sa 4×400 relay sa oras na 3:10.28.

Nakuha ng Spectrum Runners Team A nina John Dave Puno, Grandelle Orillano, Erwin Mancao at Dhem AJ Monton ang pilak sa oras na 3:22.31, habang sina John Jefferson Rio, Jimmy Bas, Orly Galicia at David Paul Matibag ng City of Mandaluyong ang nakakuha ng bronze sa 3:22.50.

Samantala’y si Susan Ramadan ng Far Eastern University (FEU) ay nagkaroon ng hindi malilimutang karanasan sa kanyang unang kampanya sa torneo nang makuha ang gintong medalya sa women open 1,500 meters sa oras na 4:53.61, na nagsilbing pangalawang medalya nito sa PATAFA nationals.

Unang nanalo ng bronze si Ramadan sa women open 800-meter race noong Sabado, kung saan nagtapos siya sa likod ng FilAm Sports at US NCAA Division 1 athlete na si Victoria Bossong at Philippine team player Bernalyn Bejoy. (Lito Oredo)