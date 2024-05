Alden Richards ayaw ibuking panliligaw kay Kathryn Bernardo

Magkahiwalay na dumating sina Alden Richards at Kathryn Bernardo sa Box Office Entertainment Awards.

Sila kasi ang tinanghal na Box Office King and Queen ng nasabing award show ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation para sa kanilang blockbuster movie na ‘Hello, Love, Goodbye’ na naging all-time number one Filipino movie mula taong 2019 hanggang 2023.

Naunang pumasok ng Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo de Manila University sa may Quezon City si Alden habang pumasok lang si Kath ng venue nang tanggapin na ni Alden ang kanyang award.

Hindi rin sila sabay na lumabas sa venue, bago pa makasakay ng kanyang kotse si Alden ay tinanong siya ng entertainment press tungkol sa nababalitang sequel ng ‘Hello, Love, Goodbye’.

“‘Yan po ang ‘di pa namin sure pero siyempre hoping tayo for the best,” maiksing sagot ng Kapuso actor.

Hindi naman siya sumagot at dumiretsong sumakay ng kotse nang tanungin naman siya kung nanliligaw na ba siya kay Kath.

Komento nga ng mga nag-interbyu kay Alden, ayaw raw pabuking ni Tisoy sa panliligaw sa ex ni Daniel Padilla, ha!

Anyway, after makuha ni Kath ang kanyang award ay umalis din agad ito ng venue, pero nakausap pa siya ng entertainment press at wala pa rin daw siyang idea tungkol sa sequel ng pelikula nila ni Alden.

Well… (Byx Almacen)