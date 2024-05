81% ng PUJ pumasok sa April 30 consolidation

Halos dalawang linggo matapos ang deadline ng franchise consolidation noong Abril 30, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Boar (LTFRB) na 81%, katumbas ng mahigit 160,000 na jeepney, ang sumama sa konsolidasyon para sa Public Transport Modernization Program (PTMP). Sapat na raw ang bilang upang makapagserbisyo sa mga commuters sa buong bansa.

Sa mga rutang wala o kaunti lang ang sumama sa konsolidasyon, maglalabas ng special permit ang LTFRB para payagan ang mga konsolidadong jeepney na bumiyahe sa mga apektadong ruta. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Teofilo Guadiz III, kapag wala talagang dumadaan na mga modern jeepney, maglalabas sila ng mga special permit para sa ruta.

Nagsimula na ring magpadala ng show-cause order (SCO) ang LTFRB sa mga operator na tumangging sumama para magpaliwanag kung bakit hindi sila sumama sa konsolidasyon. Meron lamang silang limang (5) araw para sagutin ang SCO.

Ang mga jeepney ng hindi nag-consolidate na operator ay itinuturing ng colorum.

“Yes, considered colorum ang hindi nakapag-consolidate. Hindi sila illegal unless pumasada sila. Kapag pumasada pa rin, saka huhulihin,” paglilinaw ni DOTr spokesperson Jonathan Gesmundo sa isang panayam.

Sinabi rin ng LTFRB na pinapayagan na bumiyahe ng hanggang tatlong (3) taon ang mga tradisyunal na jeepney ng mga operator na nagkonsolida, basta pasado sa pamantayan ng road worthiness ng LTO.

Noon pang 2017 sinimulan ang modernization program na may sampung (10) elemento para magtagumpay. Ilan dito ay:

o Route rationalization

o Fleet modernization

o Fleet management

o Industry consolidation

o Financing of PUV modernization

Hindi lamang ang mga physical na lumang jeepney ang babaguhin, maging ang pamamalakad ng PUV ay babaguhin upang ganap ang tagumpay ng modernisasyon.

Sa karanasan ng mga operator at driver sa Fairview ng 997 Sandigan Transport Service Cooperative, binago ang dating sistema na isang jeep-isang driver. Ngayon na 35 modern jeepney ang pinapatakbo nila, nabigyan nghanapbuhay ang 117 tsuper at konduktor; hindi pa kasama ang mga mekaniko, dispatcher at tauhan sa opisina.

Sa kabila nito, nagmamaktol pa rin ang mga tutol sa modernisasyon, tulad ng Piston at Manibela. Umaasa sila na papaburan ng Korte Suprema ang kasong isinampa nila laban sa PTMP.

Nagpalutang pa si United Filipino Consumers and Commuters (UFCC) president RJ Javellana,sa panayam nito sa GMA News Online, na posibleng tumaas ang pamasahe dahil sa programang modernisasyon.

“Dapat maglabas ng assurance ang ating gobyerno na kung magkakaroon ng modernisasyon, hindi dapat magbago ang presyo ng singil sa pamasahe para maproteksyunan natin yung milyong-milyong mga commuters,” sabi ni Javellana.

Agad na naglabas ng pahayag ang LTFRB laban kumakalat na balita na tataas ang pamasahe sa jeepney dahil sa pagsulong ng modernisasyon. Isang chapter ng Piston ang nagsabi na posibleng maghahain daw ang mga tsuper ng petisyon ng hanggang P25 na taas pasahe.

Walang basehan para magtaas ng pamasahe dahil sa modernization program, ayon sa pahayag ni LTFRB Chairman Guadiz. Nilinaw ng chairman na ang anumang taas ng pasahe ay daraan sa pag-aaral at konsultasyon sa mga stakeholders, alisunod sa prosesong itinalaga ng LTFRB Board. Maraming bagay ang inaaral tulad ng inflation at presyo ng krudo sa proseso ng pagtatakda ng taas pasahe.

Idiniin ni Chairman Guadiz na mananatili ang kasalukuyang minimum na pasahe na P13 sa traditional jeepney, at P15 sa modern jeepney.

Matapos ang PUV consolidation, ano na ang susunod na kabanata?