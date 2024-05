8 palakasan idinagdag sa ROTC Games 2024

WALONG (8) sports ang idinagdag sa ikalawang edisyon ng Philippine Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) Games (PRG) 2024 na nakatakdang magsimula sa una sa tatlo nitong regional leg sa Visayas na gaganapin sa Bacolod City sa Mayo 26 hanggang Hunyo 1.

Inihayag ni Senador Francis Tolentino, na siyang may brainchild ng torneo, ang kanyang optimismo na ang PRG sa loob ng 50 taon ay magiging “isang makabuluhang sandali sa kasaysayan ng Armed Forces at ROTC.”

“Napansin ko na ito ang magiging resulta ng pagnanais ng kabataang Pilipino na maging disiplinado, minamahal ng bayan,” pahayag ni Senator ‘Tol’.

Isasagawa ang Visayas leg sa Bacolod City sa Mayo 26 hanggang Hunyo 1, ang Mindanao leg sa Zamboanga City sa Hunyo 23 hanggang 29, ang Luzon leg sa Indang, Cavite sa Hulyo 28 hanggang Agusto 3 at ang pinakahuling pagsasama-sama ng mga kampeon sa National Championship sa Indang, Cavite sa Agosto 18-24.

Kabilang ang aquatics/swimming, arnis, athletics, basketball (5×5), boxing, chess, eSports (MLBB-COD), kickboxing, sepaktakraw, taekwondo, table tennis, volleyball, target shooting, raiders competition at ang pinakatampok na Miss ROTC sa naturang torneo.

Opisyal nang nagsimula ang ikalawang edisyon ng 2024 ROTC Games (PRG) kung saan sinabi ni Sen. ‘Tol’ na ang PRG 2024 ay daan para paunlarin ang kabataang Pilipino sa kanilang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa.

Ang torneo ay sinuportahan nina Department of National Defense (DND) Secretary Gilbert Teodoro, Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Romeo Brawner, Jr., Commission on Higher Education (CHED) Chairman Dr. Prospero de Vera, DILG Assistant Secretary Rolando C. Puno at Philippine Sports Commission (PSC) Executive Director Paulo Francisco Tatad.

“Ang mga larong ito ay nagbibigay ng mahahalagang aral na humuhubog sa kanila sa hinaharap na mga lider,” sabi ni AFP Chief Brawner.

Inihayag ni CHED Chairman de Vera na ang ROTC Games ay “isang pagpapakita ng hindi lamang pisikal at mental na lakas ang madedebelop sa torneo kundi ang halaga bilang mga tagapagtanggol ng ating bansa.”

Samantala, binigyang-diin ni DND Secretary Teodoro kung paano ang PRG ay isang epektibong tool “na maaaring maging interesado ang mga kabataan sa isang pakikipagsapalaran na makakatulong sa kanilang bansa.”

Ang inaugural edition ng PRG noong 2023 ay dinaluhan ng 3,090 ROTC cadet-athletes sa buong bansa. (Lito Oredo)