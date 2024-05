TATLONG Pinay ang hinirang na finalist sa prestihiyosong Pulitzer Prizes for journalism and the arts ngayong taon.

Ang prestihiyosong Pulitzer Prizes ang pinakamataas na pagkilala na matatanggap ng isang mamamahayag o organisasyong nakabase sa United States.

Ang investigative reporter na si Nicole Dungca, visual artist na si Ren Galeno at photographer na si Hannah Reyes Morales ay kabilang sa mga kilalang indibidwal na pinarangalan sa taunang Pulitzer Prizes na pinangangasiwaan ng Columbia University sa New York, USA, noong Mayo 6, 2024.

Kasama sina Dungca, Galeno at Morales sa tatlong finalist para sa 23 kategorya sa journalism, literature, drama at music.

Ang kanilang mga natatanging kontribusyon ay kinilala mula sa higit sa 1,200 mga entry na nagpapakita ng kahusayan sa pinakamataas na pamantayan ng integridad at pagkukuwento.

Samantala, napasama na ang tatlong Pinay sa listahan ng Pulitzer Prizes finalist na may dugong Pinoy kabilang sina Carlos P. Romulo at Manny Mogato na pinarangalan para sa kanilang mga kontribusyon sa pamamahayag at sining na lalong nagpapatibay sa kanilang pamana sa pandaigdigang yugto. (Vince Pagaduan)