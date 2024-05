10 prutas na swak ngayong tag-init

Sagana na harvest ang mga magsasaka ng mga prutas ngayong mainit na panahon kaya naman alamin ang mga masustansyang prutas na mainam at malinamnam ngayong Summer heat.

1. PINEAPPLE – Ang pinya ay may bromelain na nakapagpapalakas sa ating resistensya. May sangkap din itong manganese at vitamin B na nagbibigay lakas sa katawan.

2. PAPAYA – Mataas sa vitamin A at vitamin C ang papaya kaya nakatutulong ito sa ating kutis. Ang papaya ay may papain, isang kemikal na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at sa regular na pagdumi. Mataas din ito sa fiber.

3. SAGING – Mabuti ang saging sa mga nag-eehersisyo at sa may sakit sa puso dahil may taglay itong potassium. Para sa hindi makatulog at stressed sa buhay, nakapagpapa-relax din ang saging dahil sa sangkap nitong tryptophan. Kumain ng 2 saging bawat araw para makaiwas sa sakit.

4. BUKO – Ang buko juice ay nakatutulong sa may kidney stones. Nililinis din ng buko ang ating katawan.

5. MANSANAS – May vitamin C at anti-oxidants ang mansanas. Mahalaga na kainin din ang balat ng mansanas dahil may taglay itong pectin na nagtatanggal ng dumi sa katawan. Panlaban ang mansanas sa mataas na kolesterol, arthritis at sakit ng tiyan.

6. STRAWBERRY – Naniniwala ang mga eksperto na pangontra sa kanser ang strawberry. Mag-ingat lang at may mga taong allergic sa strawberry. Hugasan itong maigi bago kainin.

7. UBAS – Ang ubas ay may tannins at flavonoids na puwedeng makapigil sa kanser. Kumain ng ubas kung ika’y nagpapagaling sa sakit. At kapag kulang sa dugo at mahina ang katawan. Kumain ng ubas para manumbalik ang sigla. Kaya paborito itong iregalo sa mga dumadalaw sa ospital.

8. PAKWAN AT MELON – Panlaban ang mga ito sa sakit sa bato at pantog (kidney at bladder infection). Ang pakwan at melon ay punong-puno ng vitamin C at potassium.

9. AVOCADO– Ang abokado ay may taglay na good fats at healthy oils. Dahil dito, nakatutulong ito sa pag-iwas sa sakit sa puso at stroke. May sangkap din itong vitamin B6 at vitamin E na pampakinis ng ating balat. Para hindi kumulubot ang mukha, kumain ng abokado.

10. CALAMANSI, DALANDAN, ORANGE, AT SUHA – Masagana ang mga ito sa vitamin C at panlaban sa sipon, ubo, hika at arthritis. Kapag kumakain ng dalandan, kainin din ang mga maninipis na fibers (pulp bits at membrane) dahil mabuti ito sa ating sikmura. (Vick Aquino)