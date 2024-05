Humingi ng suporta mula sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang mga mambabatas na nagpanu-kalang ipagpaliban sa taong 2026 ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) para matiyak na ang mga opisyal na maaapektuhan nito ay mabibigyan ng boses sa Kongreso.

Sina Cong. Brian Raymund Yamsuan ng Bicol Saro Party-list at Cong. LRay Villafuerte at Cong. Migz Villafuerte na parehong kinatawan ng Camarines Sur, ang nagpanukala sa ilalim ng House Bill (HB) 10344 na isagawa ang halalan ng BSKE sa October 26, 2026 sa halip sa naunang naitakdang petsa na December 1, 2025.

Sumulat sila kay DILG Secretary Benhur Abalos upang hingin ang kooperasyon at suporta ng Kagawaran sa kanilang bill sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpletong listahan ng mga pangalan, office address, email address at contact number ng mga kasalukuyang nakaupong BSK officials.

Ayon kay Yamsuan, ito ay upang matiyak na ang mga opisyal ay makokontak at makokonsulta ng Kongreso sa panukalang pag-postpone ng BSKE.

Nilinaw rin ni Yamsuan at ng mga Villlafuerte na ang HB 10344 ay hindi para palawigin ang termino ng mga nakaupong opisyal ng barangay at SK kundi para maibigay sa kanila ang takdang panahon na pagsisilbi sa bayan.

“Ang aming panukala batas ay para matiyak na makukumpleto ng mga kasalukuyang nakaupo ang tatlong taong pag-sisilbi sa bayan na nakasaad sa ating Konstitusyon at Local Government Code,” ayon kay Yamsuan na dating DILG Assistant Secretary.

Ayon pa kay Yamsuan, kung gagawin ang BSKE sa Disyembre ng susunod na taon, may dalawang taon lang silang makakapagsilbi dahil noong October 2023 lang sila nakaupo sa puwesto.