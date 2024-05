Dapat ibigay ang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos na mag-angkat ng bigas kapag may emergency situation at hindi sa National Food Authority (NFA) na walang pakialam sa kapakanan ng mga magsasaka, ayon kay Senador Cynthia Villar.

“Ako, ayaw ko na ibigay sa NFA kung gusto ng presidente, siya. Power ng Office of the President hindi ko talaga ibibigay sa NFA. Kung gusto nila ‘yung special power na iyan, ibigay nila sa Office of the President,” wika ni Villar sa panayam sa DZBB ni-tong Linggo.

“Malaki pangamba ko kasi in all the years. 11 years na ako sa Committee on Agriculture and Food hindi ko nakita ‘yung sincer-ity ng NFA sa pagtulong sa farmer,” paliwanag pa niya.

Aniya, Ang dapat daw pagtibayin ay ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law para makontrol ang mga middlemen at mga negosyante sa kanilang pagsasamantala sa mga magsasaka at hindi ang pagsusog sa Rice Tariffication Law.

Sa ngayon aniya’y may power ang NFA na bilhin ang bigas ng mga magsasala. May inilaan umanong P9 bilyong pondo kada taon ang NFA para makabili ng bigas at iyon ay binebenta nila sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) at sa mga local government unit (LGU).

Nangangamba si Villar na kapag sinusugan ang RTL, baka wala nang maibigay na ayuda ang gobyerno sa mga magsasaka.

“Tanungin n’yo coop ng rice farmers ngayon lang sila nakakaranas ng tulong galing sa RCEF (Rice Competitiveness Enhancement) at sa financial assistance [P8 bilyon] to rice farmers,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)