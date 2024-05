Revilla nag-alok P500K pabuya sa mga killer ng kaalyado

NAG-ALOK kahapon si Cavite 1st District Rep. Ramon `Jolo` Revilla ng P500,000 bilang pabuya para sa makapagtuturo sa mga killer ng isa niyang kaibigan at kaalyado na niratrat sa lalawigan noong Sabado.

Isinugod sa San Pedro Calungsod Hospital ang biktima na si alyas Jose , isang negosyante at residente sa Barangay Magdalo-Potol, Kawit, Cavite pero namatay ito habang ginagamot mula sa tinamo niyang mga tama ng bala sa katawan.

Sa ulat, kabababa lang ng biktima sa kanyang sasakyan na Nissan Navara at papasok sa kanilang bahay nang dumating ang riding in tandem, bumunot ng baril ang mga ito at pinagbabaril ang biktima bandang alas 4:30 nang hapon.

Sa kanyang Facebook account, kinondena ni Revilla ang pagpaslang sa biktima na aniya ay isa sa mga malalapit niyang kaibigan.

Aniya, sa katunayan ay kabilang ito sa naka-lineup na tatakbong konsehal sa midterm elections sa susunod na taon sa ilalim ng kanilang partido sa Unang Distrito ng Cavite.

Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa krimen. (Gene Adsuara)