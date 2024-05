Dapat umanong samantalahin ng mga ahensiya ng gobyerno ang tag-init at pagkaantala ng La Niña at ipatapos sa kanilang mga contractor ang kanilang mga infrastructure project.

Ito ang sinabi ni Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co, chairperson ng House Committee on Appropriations.

“Do not waste time. Do your jobs well. Make sure all your contractors work well and fast. Do not let the rainy season delay your projects. Maximize the summer months,” giit ni Co.

“I remind the various executive departments and government agencies to prioritize the actual accomplishment of their infra-structure and operations budgets during the current hot and dry months in anticipation of delays that come with the rainy sea-son,” dagdag pa nito.

Aniya, hindi na puwedeng magdahilan ang mga ahensiya ng gobyerno sa budget hearing sa Kongreso na inabutan sila ng tag-ulan kaya hindi nagawa ang mga proyekto. (Billy Begas)