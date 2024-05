SA kabila ng naghihikahos at animo’y isang kahig-isang tuka na buhay, higit na nanaig ang kabutihan ng isang pedicab driver nang personal niyang isinauli ang P13,000 na laman sa pitaka ng working student sa Rosario, Cavite.

Ayon kay Carl Jay (CJ) Montalban, 22 anyos, nakapila siya sa sakayan ng mga pedicab sa kanto ng Sunrise Subd. sa Barangay Bagbag II, Rosario Cavite nang napansin nito ang isang pitaka.

Pinulot niya ito, naghintay ng taong maghahanap sa pitaka hanggang sa umuwi ito at sinabi sa kanyang asawa ang napulot na pitaka.

Nag-video pa ang mag-asawa habang binubuksan ang pitaka at laking gulat nila na may laman itong P13,000 cash at ID na naka-pangalan kay Michaela Relox.

Agad na sinadya ng mag-asawa ang address ni Relox at isinauli ang pitaka na may laman na pera.

Si Relox ay isang 2nd year Tourism student sa Asian Institute of Science and Technology (AIST) na nagtatrabaho bilang service sa isang fastfood chain upang matustusan ang kanyang pag-aaral.

Ayon kay Relox, inipon niya ang nasabing halaga para sa kanilang school tour sa Ilocos kaya laking pasalamat nito kay CJ na ibinalik ang kanyang pitaka.

Pinuri naman ng mga opisyal ng Barangay Bagbag II ang kabutihan ni CJ. (Gene Adsuara)