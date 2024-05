Mega, Gabby 4th concert pilit ginagawan ng isyu

Nakakaloka ang ibang mga taong walang magawa!

Aba, pilit ba namang ginagawan ng intriga ang 4th concert nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, ang ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’, na na-iskup namin dito sa Abante.

May ibang mga nagme-message nga sa amin at inaaway-away kami at imbento raw namin ang tungkol sa 4th concert nina Sharon, Gabby.

Nakakaloka!

So heto na, ang kuwento ng aming source, may common friend sina Sharon at Gabby na talagang gumagawa ng paraan para mapapayag ang ex-couple na gawin nga ang 4th concert nila.

So kung sakaling okey na raw ay magkikita ang dalawang kampo at saka magmi-meeting.

Sabi naman ng isang may kinalaman sa production na nakausap namin, sana nga raw ay maayos na ang mga naging problema nung una para matuloy na nga ang 4th concert ng Megastar at ni Gabby.

Pero ang maganda naman, ang loyal fans ng love team nina Sharon, Gabby ay very positive na magko-concert pa nga ang kanilang mga idolo.

bongga!