Magaling kumanta: Belle Mariano pinalakpakan live singing

Bilib na bilib ang National Artist for Music na si Maestro Ryan Cayabyab kay Belle Mariano.

Nag-guest kasi si Belle sa ‘Gen C: A Musical Offering from National Artist Ryan Cayabyab’ concert last Saturday sa Samsung Performing Arts Theater.

Isa sa applauded numbers ng concert ay ‘yung pagkanta ng live ni Belle ng Smokey Mountain’s hit song ‘Kailan’.

Tila inspired nga ang ka-love team ni Donny Pangilinan habang kinakanta ang 90s love song composition ni Mr. C dahil hindi lang ang National Artist ang accompaniment niya kundi pati ang world-renowned Philippine Philharmonic Orchestra.

Maging ang direktor ng concert na si Rowell Santiago ay proud na proud sa performance ng favorite daughter niya sa katatapos lang na seryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

“You owned that song, Belle tonight. You made me proud…,” ang caption sa post ni Direk Rowell sa kanyang Instagram kasama ang mga photos ni Belle habang nasa stage.

Trending nga nitong weekend ang actress-singer dahil sa pinakitang husay sa pagkanta ng one of the most loved kilig song na ginawa ni Maestro Ryan.

Inulan ng papuri at positive comments ang live version ni Belle ng kantang ‘Kailan’. Hoping nga ang mga faney na magkaroon daw ng cover nito si Belle. Bagay na bagay kasi sa sweet voice niya ang kanta.

Tanong naman ng netizens, kailan naman kaya raw aamin ang DonBelle sa kanilang relasyon? Obvious na obvious na raw kasi na parang totoo na ang landian at pagpapakilig nila.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)