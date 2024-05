Lovi Poe pantasya ng baguhang hubadero

Si Lovi Poe ang bet o pantasya ng baguhang hubadero na si Anthony Davao, pamangkin ni Ricky Davao, at anak ni Charlon Davao.

“Si Lovi talaga! Iba siya kapag nakikita ko. Ang ganda niya. Crush ko talaga siya!” sey niya.

Anyway, bagamat gumagawa raw siya ng mga sexy movies, sinisigurado raw niya na naka-plaster siya. Sinabihan daw siya ng pamilya niya na huwag na huwag papayag sa frontal nudity.

At tulad ng ibang hubadero, lapitin din ng mga bading si Anthony, kahit noong wala pa siya sa showbiz. Ano ba ang magandang karanasan niya sa mga bading?

“May iba na nagbibigay ng shoes. Walang kapalit.

“Or minsan food!” chika niya.

Basketball player raw siya sa school nila bago siya nag-showbiz.

“So, aware naman ako na may mga ganun. May mga sinasabing sponsor. Pero ako kasi, pag napi-feel ko na very genuine naman `yung tao (gay), ini-entertain ko naman.

“Kasi marami rin iba na very straightforward din, na medyo bastos. Na may mga presyo na silang sinasabi sa akin. But I understand, kanya-kanya naman tayo. Hindi naman natin mako-control `yon!” sey ni Anthony.

Well… (Dondon Sermino)