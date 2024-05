Kumikita sa tulong kay Diwata

Matagal ko nang iniisip kung bukal ba talaga sa kalooban ng ibang mga sikat na social media influencers ang kanilang pagtulong sa trending paresan owner na si Diwata.

Hindi na lamang ako magbabanggit ng mga pangalan pero talagang iba ang naging buhos ng grasya kay Diwata bunga ng nagba-viral at nagtrending niyang kainan na matatagpuan sa gilid ng GSIS Complex sa may bahagi ng Diokno Boulevard sa lunsod ng Pasay.

Ilang sasakyan na ba ang ibinigay kay Diwata? Nitong huli ay mayroon pang nagbigay ng bahay, mga mesa at mga upuan at kung anu-ano pa.

Kaya nga lahat siguro ng makakabasa nitong sulat ko na ito ay sasang-ayon sa akin kapag sinabi kong kahit na hindi na tulungan si Diwata, siguradong kaya na niyang tumayo sa kanyang sariling paa sa pamamagitan ng kanyang malakas na negosyo at ng kinikita nito sa monetization sa social media.

Pero bakit parang siya na lamang din ang nakikita ng ibang mapeperang social media vloggers at influencers?

Ang Pilipinas ay kabilang pa rin sa mga pinakamahihirap na bansa sa buong mundo at sa kasalukuyang estado ng ekonomiya ng Asya ay nasa baba ito sa listahan kaya malinaw na malinaw ang indikasyon na napakarami pa ring mga mahihirap na talagang dapat na bigyan ng kagyat na tulong.

Kaya nga ba hindi tumitigil sa pagkukumahog ang DSWD sa paghanap ng mga maipantutulong ay dahil nakikita ng ahensiya na talagang marami pa rin ang nangangailangan.

Pero balik ako sa aking tanong, bakit nga ba si Diwata ang binubuhusan ng limpak-limpak na biyaya ng mga kumikita nang influencers bago pa man siya magtrending at magviral sa social media?

Sa aking obserbasyon, maaring ito ay galawang beterano ng mga negosyante na tumitiba sa pamamagitan ng malalakas na engagements sa kanilang content sa social media.

Hindi malayong bago pa sila maghakot ng grasya sa teritoryo ni Diwata ay nacompute na nila kung magkano ang maaring ibalik na kita sa kanila kapag naglatag na sila ng kanilang content sa naturang pangyayari sa kanilang mga sari-sariling accounts.

Mas bibigat pa ito kung sasabayan din sila ng mga social media platforms ng naturang may-ari ng paresan at ng mga vloggers na regular nang nakatambay sa kanyang kainan.

Sa ganitong sistema, malabo talagang mapagtuunan ng pansin ang totoong nangangailangan ng tulong dahil wala namang mahihita ang mga social media influencers at vloggers kung sila ang bubuhusan ng puhunan.

Paano na tayo nito?