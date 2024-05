Kultura, Sining at Pag-ahon! Mayor Jeannie binida talentong Malabueño sa ‘Tambobong Indakan Festival 2024′

Upang ma-promote ang yaman at makulay na kasaysayan ng Malabon kasabay ng 23rd Cityhood Anniversary at 425th Founding Anniversary ay inilunsad ni Mayor Jeannie Sandoval ang ikalawang “Tambobong Indakan Festival.”

Itinampok sa nasabing aktibidad ang talents, skills, creativity, at coordination ng 23 grupo ng mga estudyante mula sa iba’t ibang city school at mga local government department.

“Isa sa ating mga adhikain ay ang pagyabong ng kultura at sining sa Malabon, kaya’t hinikayat natin ang mga paaralan at mga kawani ng ating pamahalaan na lumahok dito sa ating Indakan. Dito ay makakita natin ang mga makukulay na street dances mula sa kanila na nagpapakita ng ating pagiging tunay na Malabueño, na may isang makulay na tradisyon at kasaysayang ating maipagmamalaki kaninuman. Ito ay upang ipagdiwang ang ating 425th Foundation Day ng may ngiti at ligaya sa ating mga puso habang patuloy tayo sa pag-ahon dito sa Malabon,” pagbabahagi ni Mayor Jeannie.

May temang “Kung saan ang tradisyon ay dumadaloy sa Pagbabago’t Pag-ahon,”ang street dancing competition na nagsimula sa parada mula sa Malabon National High School sa Barangay Hulong Duhat.

Binaybay ng parada ang mga kalye ng A. Bonifacio, Gen. Luna, at Rizal Avenue bago nagtungo sa Malabon Sports Complex (MSC) kung saan ginanap ang mga aktibidad.

Nagpaligsahan ang mga ito sa interpretative, ethnic, at contemporary dance performance sa awiting “Malabueño Ako,” na kanilang pinaghandaan para sa kumpetisyon na iniskoran base sa concept, choreography, creativity, execution, costume, at props.

Kabilang sa mga naging board of judges ay ang The Kalilayan Folkoric Group Artistic Director Rommel Padilla Serrano, Valenzuela City Cultural Affairs and Tourism Department Assistant Department Head Jonathan Balsamo, events, tv, and digital commercial director at dating professional dancer and choreographer Calvin Neria, university and college dance coach and trainer Jerry Paredes, at licensed zumba, aeromix, dance fusion instructor Rommel Colobong Tongga.

Nakisaya rin sa festival ang TV actor at Hashtags member Zeus Collins.

Nagpamalas din ng husay ang Tanghalang Bagong Sibol, St. Catherine Institute, at St. Therese of the Child Jesus Academy.

“Ngayon Tambobong Festival, nais natin isulong ang sining sa ating mga kapwa Malabueno. Nais nating bigyang inspirasyon ang mga kabataan na mas linangin ang kanilang mga talent at pag-igihin sa pagabot ng kanilang mga pangarap kasabay ng pagsasabuhay ng mga kaugalian at paniniwala ng isang tunay na Malabueño. Ating ipinagmamalaki at payayabungin ang kultura, kasaysayan, tradisyon, at sining ng ating bayan,” pahayag naman ni City Administrator Dr. Alexander Rosete.