Kilig serye ng KimPau mapapanood na sa free TV

Sobrang lakas talaga ng KimPau love team nina Kim Chiu at Paulo Avelino dahil simula next weekend ay araw-araw na silang mapapanood sa primetime TV.

Kanina nga sa Sunday variety show na ‘ASAP Natin ‘To’ ay naganap ang #KimPauAnnouncement na ilang araw nang tini-tease ng Dreamscape Entertainment at laking gulat nga ng viewers na ang announcement ay ang pagpapalabas ng Philippine adaptation ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ sa free TV simula May 25 at 26.

Present nga ang karamihan sa cast sa ‘ASAP Natin ‘To’ sa pangunguna nina Paulo at Kim.

Kahit hindi pa nga tapos umere sa Primetime Bida ng teleserye version ng ‘Linlang’ heto may panibagong KimPau serye na aabangan naman sa weekend.

Siyempre tuwang-tuwa ang KimPau fans dahil mabenta ang mga lodi nila.

Sey nila sa X (dating Twitter) sa nasabing announcements.

“GRABEEE! Sinakop na ng #KimPau ang buong linggo natin. Dinamay na pati si Sabado’t Linggo. Himlaaaaaay talaga!”

“Kahit napanuod ko to sa Viu super excited pa rin ako mapapanuod ito sa free TV.”

Sa ngayon nga ay patuloy na nangunguna sa streaming app na Viu ang nasabing KimPau series dahil nga sa mga nakakakilig na eksena ng dalawa.

Recently nga lang ay trending at viral ang kissing scene nina BMC at Secretary Kim na mga characters nina Paulo at Kim na talagang nagpakilig sa viewers.

For sure panalo na naman ito sa ratings at hindi ako magugulat kung umabot din ito ng 10% ratings.

Bonggels!