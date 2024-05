KC Concepcion nakakaiyak birthday message kay Sharon Cuneta

Ang daming natuwa sa Instagram post ni KC Concepcion, na may kinalaman ngayong Mother’s Day. At siyempre, para sa nanay niyang si Megastar Sharon Cuneta `yon.

Ang dami-rami ngang naglalabasang tanong, isyu sa dalawa, lalo na at medyo matagal-tagal na rin silang hindi nakikita na magkasama!

Anyway, kilig at masaya ang puso ng mga faney sa nakita nilang post ni KC tungkol kay Shawie.

Ang sarap ngang tingnan ang photo nina KC at Sharon na nasa swimming pool sila. Batang-bata pa si KC sa photo na `yon nila ni Sharon.

“To my beautiful mama, it’s your day. I pray for us to enjoy life’s pleasures and adventures together soon.

“You’re the first person I ever met, and ever loved, it’s because of you that I’m here today. Trust in the way you raised me- I will always strive to make you proud and feel that having me was worth it.

“I love you. I wish I could give you the world so you wouldn’t have to worry about anything for another second. Happy Mother’s Day mama!”

Oh, di ba? Bongga naman ni KC.

Ang dami talagang na-touch sa mensahe na `yon. Ang sarap ngang balikan ang mga araw na madalas pang guest si KC sa show ni Sharon.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Nakakaiyak naman ang message ni KC kay Sharon.”

“How beautiful and humble KC really is.”

“Bakit naiyak ako sa message ni KC kay Sharon? Iba ang dating.”

“Happiest ang sarap ng pakiramdam.”

“So sweet of you KC.”

At siyempre, wish ng marami na magtuloy-tuloy lang ang magandang samahan ng mag-ina, na magsama ulit sa concert, at gumawa ng mga pelikula o TV show. (Dondon Sermino)