BINULAGA ng dehadong si Sartorial Elegance ang mga kalaban sa Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Nirendahan siya sa tagumpay ni jockey John Allyson Pabilic kontra mga pinapaborang sina Hee Nieve Rahh, I Under Oath at Seychelles.

Nasilayan ng mga karerista ang tulin ni Sartorial Elegance sa karipasan nang makipagbakbakan sa rektahan.

Umarangkada agad sina Hee Nieve Rahh at Tool Of Choice sa largahan at nagpambuno sa unahan habang nasa tersero puwesto si Mabuhay.

Pagsapit ng kalagitnaan ay abante na si Tool Of Choice ng dalawang kabayo kay Hee Nieve Rahh, tersero si Mabuhay, pang-apat si Seychelles at pang-lima si Sartorial Elegance.

Nanatili sa unahan si Tool Of Choice sa far turn pero malakas ang dating nina Mabuhay at Sartorial Elegance sa bandang labas.

Pagsungaw ng rektahan ay halos magkapanabayan na ang mga nabanggit na kabayo at maging ang iba ay nakisali.

Uminit ang labanan sa unahan sa diretsuhan, sina Tool Of Choice, Sartorial Elegance, Seychelles at I Under Oath ang nagbabalyahan hanggang sa huling 10 metro ng karera.

Nanaig si Sartorial Elegance, sumegundo si Tool Of Choice, tersero si Seychelles at pumang-apat si I Under Oath.

Tumiyempo ni Sartorial Elegance ng 1:13.8 minuto sa 1,200-meter race upang hamigin ang premyong P11K. (Elech Dawa)