Jhonard Clarito pinasinghap pa Elasto Painters sa semis

Siniguro ng young guns ng Rain or Shine na hindi pa matatapos ang season, nagtulungan sina Jhonard Clarito, Andrei Caracut at Andrew Nocum para buweltahan ang TNT 121-113 sa Game 2 ng PBA Philippine Cup quarterfinals sa Rizal Memorial Coliseum Linggo ng hapon.

Nakapuwersa ng do-or-die Game 3 ang Elasto Painters.

Nagsalansan si Clarito ng career-high 29 points para pangunahan ang apat na Painters na naka-20 pataas.

Kinamada ni Andre Caracut sa fourth quarter ang 9 sa kanyang 21 points pamatay-sunog sa rally ng Tropang Giga. May tig-20 sina Adrian Nocum at Santi Santillan.

Sina best player of the game Clarito at Santillan ang nagpanatili sa Painters sa laro sa middle quarters. Pasabog ng 21 si Clarito sa second at third periods, 16 kay Clarito na perpektong 5 for 5 sa 3s.

Gumana ang run-and-gun ng RoS, nangolekta ng 15 fastbreak points kumpara sa 4 lang noong Game 1, at naalagaan ang bola sa 5 turnovers lang. Namuhunan din sila ng 18 points sa 11 miscues ng Tropa.

“Sinuwerte kami, nawala si (Brandon Ganuelas-Rosser) lumiit sila tapos foul trouble pa si Glenn Khobuntin. That’s really a rare opportunity for us,” suma ni coach Yeng Guiao. “Nag-take advantage kami. Mabuti naka-score kami at those situations. Pero ang importante para sa akin, ‘yung batang team namin natututo nang lumaban sa endgame.”

Una ang kaliwang tuhod na bumagsak si BGR sa dulo ng first quarter at hindi na bumalik. Naka-5 fouls na si Khobuntin pagkatapos ng three, natawagan ng tatlong technical si Jewel Ponferrada at napalabas kulang 6 minutes pa sa third.

Umagwat ang Rain or Shine 86-78 sa third pero ibinuhol ng Tropa sa 95-all papasok ng fourth nang ibalik ni Paul Varilla ang minits ni Jayson Castro bago ang buzzer.

Sa putback ni Kelly Williams ay inagaw ng TNT ang unahan 111-109, mabilis sumagot si Santillan sa kabila para puwersahin ang 11th deadlock ng laro. Nasipat ni Clarito ang basket sa sulok, pinakawalan ang pang-lima niyang tres para sa 12th lead change 114-111 na sinundan ng basket ni Nocum at isa pang 3-pointer ni Caracut 119-113, 62 seconds na lang.

Kinapos ang 28 points ni RR Pogoy at 17 points, 6 rebounds, 8 assists ni Castro sa Tropa. Naka-11 markers lang si Calvin Oftana mula 3 of 14 shooting. (Vvladi Eduarte)