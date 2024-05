Janeth Tulang pinagmartsa Lady Pirates laban sa CSJL

Laro sa Miyerkoles

(FilOil EcoOil Centre, San Juan)

2:00 pm – #2 CSJL vs #3 LPU

ABANTE sa susunod na second phase ang Lyceum of the Philippines nang giyahan ni Janeth ‘Jaja’ Tulang na muling hambalusin ang Arellano University, 25-17, 24-26, 25-20, 25-19, sa NCAA Season 99 Women’s Volleyball Tournament stepladder semifinals first phase Linggo ng hapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Pabida si Tulang ng 23 points (16 attacks, 5 blocks, 2 aces), 11 excellent digs at 8 excellent reception para hiranging best player of the game sa pag-ulit ng Lady Pirates sa four-set win din sa eliminations sa Lady Chiefs noong April 16.

Makakatuos ng LPU ang kapitbahay sa Intramuros na Colegio De San Juan De Letran sa pangalawang knockout game sa Miyerkoles simula sa alas-2:00 ng hapon para pangalawang silya sa next round o hahamon sa finals sa abangers na roong College of Saint Benilde.

“Sobrang saya namin kasi ‘yung pinaghirapan ng mga bata ay nakikita namin and sobrang proud ako sa kanila kasi kahit mahirap ‘yung ginagawa namin, they still show up,” suma ni Lyce coach Cromwel Garcia.

Sumaklolo kay Tulang si Jhona Dolorito ng 17 markers samantalang umiskor pa ng walo si Heart Bio.

Nabalewala lang ang pinagsamang 25 pts. nina Fhaye Mangubat (13) at Pauline De Guzman (12) para sa Legarda-based squad na sablay maka-finale sa pangalawang sunod na taon. (Elech Dawa)