Kumalat sa social media ang naging ugnayan ni Sen. Imee Marcos sa kontrobersyal na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo.

Ito’y matapos makuwestiyon ang citizenship ni Guo sa pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na pagkakasangkot nito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator

Ayon sa report ng Politiko.com.ph, nagpost si Guo ng kanilang larawan ni Imee sa Instagram account nang bumisita ang senadora sa Bamban noong Hunyo 1, 2023.

“Thank you po, Ma’am Senadora, Sen. Imee Marcos, in behalf of the people of BAMBAN TARLAC, super thankful po ang bawat pamilyang ka-Bamban…” ayon sa caption ng larawan.

Binisita ng presidential sister ang Bamban para sa distribusyon ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ang larawan ng dalawa ay binura na sa Instagram account ng alkalde pero makikita pa rin ang kanilang larawan sa online.

Nauna rito, duda si Senadora Risa Hontiveros na si Guo ay isang Chinese national matapos itong mabigong sumagot hinggil sa kanyang mga background.

Ikinatuwiran ni Guo sa Senate hearing na pinarehistro lamang siya noong 17-taong gulang na siya. Wala rin daw siyang school record dahil sa bahay lang siya nag-aaral mula elementarya hanggang sa high school. Hindi rin ito nag-aral ng kolehiyo.