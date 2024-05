IIEE, IECEP magtutuos

May laro ng pagkakaibigan ang Institute of Integrated Electrical Engineer at Institute of Electronic Engineers of the Philippines sa pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan ng ‘Pinas (Hunyo 12) sa Angeles, Pampanga.

Sasabak sila basketball exhibition game sa Remedian Court pagkatapos ay susundan ng Open Chess Executive Tournament sa Best Western Hotel ng Savers Industrial and Building Solutions.

Nagdonasyon ang namamahagi ng mga produktong 3M na Smart Options Industrial Supplies, Inc. ni Katherine Joyce Tablao ng wooden chess board, clocks at sets.

Magmumumula ang mga kalahok sa electric cooperatives, telcos, engineering firms at executive players ng Central Luzon.

Inanyayahan po ang inyong lingkod, Grandmaster Rogelio ‘Joey’ Antonio Jr. na maglaro para sa 2-in-1 event.

Ibubulsa ng magkakampeon ang P10,000, inkind mula sa mga sponsor at hotel room coupon sa pa-chess ng IIEE Pampanga chapter at IIEE Branding team nina national president Allan Anthony Alvarez (adviser), chairman Mendro Lim, vice hair Erwin Fernandez at business consultant Roseller Balanza.

Ang kumpare kong si National Master Almario Marlon Bernardino Jr. ang chief arbiter.

***

Panauhing tagapagsalita su International Chess Federation Hall of Famer, GM Eugenio ‘Eugene’ Torrer sa paglarga sa Hun. 17 ng 1st JCI Senate Lipa City Chess Touranment sa Lipa, Batangas kaugnay sa pagdiriwang sa pagkakatatag ng lungsod.

Tsasane ng P50,000 ang magiging team champion at P7,000 sa youth division.

Hanga ako kay Jirah Floravie Cutiyog, ang nagkampeon sa 1st HS Tabernilla Surveying and Engineering Services Open Rapid Chess Tournament, noong Mayo 11 sa Imus City Sports Complex sa Cavite.

Nagtala ang 15 anyos na woodpusher ng anim panalo at isang tabla sa pitong laro para ibulsa ang P10K sa kaganapang idinaos sa pakikipagtulungan ng City of Imus Sports Development Unit.

Grade 9 sa Bethel Academy ng Sta Clara, isa si Cutiyog sa mga pambato ng Gen. Trias City Chess Club na ginagabayan ni coach, Fide Master Ederwin Estavillo.

Wagi rin sa torneo sa kiddies division (12 years old & below) si Justin Jed Ortillo na may 6.5 pts. at si Marco Polo Sanido sa 8-under.

Pasok sa unang pagkakataon ang Quezon City Simba’s Tribe sa knockout stage ng Professional Chess Association of the Philippines nang lusutan ang Isabela noong Sabado 11-10.

Abante rin ang aking team Dasma Cavite Spartans. Makakalaban ng QC ang Manila habang toka sa Dasma ang Cagayan Kings.

Ang top 2 finisher sa Northern Division sa elimination round San Juan at defending champion Pasig mga abangers na sa Northern Division semifinals.

Tagumpay ang International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) Philippine Athletics Championships 2024 sa PhilSports Track and Field Oval sa Pasig noong May 8-12 na inorganisa ng Philippine Athletics Track and Field Association sa pamumuno nina president Agapito Capistrano at secretary-general Jasper Tanhueco sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission.

Bago ko po makaligtaan, napakasarap pala ng Pares Overload Restaurant sa Pureza, Sta. Mesa, Manila.