HIGIT sa 100 katao ang dinukot ng mga armadong lalaki nang salakayin ng mga ito ang tatlong nayon sa hilagang-kanluran ng Nigeria noong Sabado.

Kinumpirma ng isang pinuno ng distrito na ito ang pinakabagong insidente ng pagdukot sa mga taga-nayon sa isang rehiyon,

Aniya dahil dito kung kaya’t nabubuhay na naman sa takot ang mga residente rito dahil sa posibilidad ng muling pagsalakay ng mga suspek sa kanilang mga lugar.

Nangyayari lang ang pagdukot sa mga residente sa hilagang-kanluran ng Nigeria habang umaatake naman ang mga roving gang sa mga nayon, highway at paaralan.

Lulan ng mga motorsiklo ang mga ito habang walang habas na nagpapaputok ng kanilang baril at saka dudukutin ang mga biktima.

Humihingi ng ransom ang mga ito sa pamilya ng kanilang kinikidnap.

Ayon kay Alhaji Bala, pinuno ng isang distrito sa lokal na pamahalaan ng Birnin-Magaji ng Zamfara, sinalakay ng mga armadong lalaki ang mga nayon ng Gora, Madomawa at Jambuzu at tinangay ang 38 na kalalakihan, 67 na kababaihan at mga bata.

Itinuturing na hotspot ang Zamfara sa mga kidnapping gang.