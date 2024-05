Heart Evangelista nakunan uli

Ngayong Mother’s Day ay nag-post si Heart Evangelista sa kanyang social media accounts tungkol sa pagkalaglag ng sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan.

Caption ni Heart sa picture ng letter na ginawa niya para sa anak.

“A few days ago our baby boys heart stopped beating this will be our 4th angel… and although this could be one of my biggest heartbreaks…

“Thank YOU for still for trying to be with me and for making me feel so much love already. Love and hope that this world could never give…

“I love you ‘francisKo’ i shall keep my heart intact while you find your way back to us.

“To all the mothers, fur moms, mothers to friends, thank you for your heart and all the women like me… going through same struggle…

“Happy Mothers Day (FrancisKo, my Francis I love you anak).”

Mababasa naman sa comment section ang pagkalungkot ng mga kaibigan, followers ni Heart dahil sa post niyang iyon.

Mahigpit na yakap nga raw ang alay nila kay Heart.

Nag-message naman kami sa isang taong malapit sa husband ni Heart na si Senator Chiz Escudero.

Tinanong namin ang taong ‘yon kung may statement ba si Chiz, pero wala raw.