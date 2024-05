Nahaharap si dating Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) agent Jonathan Morales na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at aktres na si Maricel Soriano sa imbestigasyon sa Senado sa ilegal na droga sa mga kasong “False Testimony” at sa “Delay and Bungling in Prosecution of Drug Cases” sa iba’t ibang korte sa bansa.

Ito ay matapos ilabas ng Philippine National Police (PNP) ang mugshots ni Morales kaugnay sa mga kasong isinampa sa kanya noong 2023.

Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na una nang naaresto ang dati nilang ahente na si Morales, da-hil sa ginawang mga maling testimonya at estafa noong Marso 2023.

Si Morales na nadimis bilang PDEA agent ay inaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga Philippine National Police (PNP) at ikinulong sa Pasig City police jail. Dahil sa mga kasong inihain ng ahensiya at ng mga government prosecutor laban sa mga big-time drug personalities.

Sa bisa ng warrant of arrest ay dinakip si Morales sa mga kasong kriminal gaya ng maling testimonya sa ilalim ng Article 180 ng Revised Penal Code, Section 91 at 92 ng Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Agad namang pinalaya si Morales matapos na makapagpiyansa ng P120,000.

Nabatid na si Morales na umano’y overstaying president sa Parkwood Greens Executive Village Homeowners Association, ay inaresto sa Pasig City Hall of Justice complex noong Marso 2, 2023 sa Brgy. San Nicolas, Pasig City sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni San Fernando City, Pampanga Municipal Trial Court in Cities Branch IV Presiding Judge Hon. Jocelyn Gamboa de los Santos noon pang Abril 3, 2017.

Ito ay sa reklamong estafa na inihain laban sa kanya ng isang lot owner sa Parkwood Greens Executive Village at miyembro ng isang homeowners’ association at pagpupumilit na manatili bilang pinuno ng asosasyon dahil sa umano’y natatanggap na labis na bayad na sinisingil nito sa mga homeowner.

Magugunitang sinibak si Morales sa PDEA Intelligence and Investigation Service dahil sa dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service noong nakaraang taon.

Habang umani naman ng batikos ang komite ng Senado na pumayag na tumestigo si Morales sa pagdinig dahil sa aniya ay kawalan ng credibility.

Samantala sa social media post ni dating Senador Panfilo “Ping” Lacson, itinulad niya si Morales sa mga testigo ng Senate hearing noon na si Antonio Marquez alyas Ador Manaway at Mary Rose Ong alyas Rosebud at tinawag na jukebox gang.

“Guess who dropped the coins to make them sing,” sinabi pa ni Lacson sa kanyang post sa X (dating twitter).

Nauna na rin tinawag ni Pangulong Marcos si Morales na professional liar at walang kredibilidad at itinulad ito sa isang jukebox na kahit anong kanta ay kakantahin for free. (Dolly Cabreza)