Eya Laure pinakasa pa Crossovers sa tansong medalya

ITINULAK ni Eya Laure ang huling dalawang puntos para sa Chery Tiggo upang kumpletohin ang mahirap na reverse sweep, 16-25, 11-25, 25-13, 25-22, 18-16, at makapuwersa ng matira-matibay na ikatlong laro sa battle for third ng 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All Filipino Conference sa Smart Araneta Coliseum Linggo ng gabi.

Nagtala si Laure ng 26 points mula sa 24 attacks at 2 blocks upang bitbitin ang Crossovers sa panalo na nakasalalay naman sa magiging resulta ng kampeonato o labanan para sa gintong medalya kung quotient o Game 3 pa ang pagbabatayan ng bronze m,edal winner.

“Gusto talaga namin na makapagbigay ng podium finish sa Chery Tiggo. Nagtulungan lamang kami at iyun talaga ang ibig sabihin ng keep each others back, iyan ang talagang plano namin sa Chery Tiggo,” bigkas ni Laure.

Umahon ang Crossovers sa 12-14 pagkakaiwan sa ikalimang set bago inagaw ang panalo.

Umayuda si Seth Rodriguez ng 8 puntos sa 5 attacks at 3 blocks habang si Jasmine Nabor ay may walo ring iniskor.

Ibinuhos ng Angels ang 12-1 bomba sa ikalawang set 11 attacks 4 blocks 3 aces at 7 opposite errors

Itinala ng Crossovers ang abante sa 12-6 sa ikatlong set at lumayo sa 22-10 kalamangan tungo na sa pagsungkit sa isang set na panalo mula sa 17 attacks, 4 blocks at 4 opposite errors.

Naging mahigpit ang ikaapat na set na nagtabla sa 19-all bago na lamang pumalo si Laure sa limang sunod na puntos na nagtulak sa matira-matibay na fifth set. (Lito Oredo)