Excited na magkaanak? Kathryn Bernardo binida pagiging fur mom

Trending nitong Linggo ang simpleng Instagram story post ni Kathryn Bernardo na flinex niya ang photo ng alaga niyang aso na si Snow na may dalang yellow roses for her.

“Happy furmom!” ang komento ng netizens sa IG story ni Kathryn.

Actually, maraming alagang aso si Kath na parang anak ang turing niya sa mga ito.

Abangers ang netizens sa Mother’s Day post ng aktres. Habang sinusulat ito ay wala pang Mother’s Day entry si Kath.

Busy kasi nitong Linggo ang bunsong anak ni Tita Min Bernardo dahil tatanggapin nga ni Alden Richards ang mga trophies nila bilang Box Office King and Queen mula sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation’s Box Office Entertainment Awards.

Samantala, fake news ang lumabas na art card sa X na sinasabing Mother’s Day message raw ni Kath kay Karla Estrada, nanay ng ex niyang si Daniel Padilla.

“Unahan ko na! Happy Mother’s Day po sa mga dati kong tita, sayang po cheater anak nyo eh. Ha Ha Ha Ha,” ‘yan ang laman ng nasabing fake art card.

Ayon pa sa fake news peddler, ‘yan daw ang sagot ni Kath sa mother ni Daniel Padilla matapos daw itong magdrama sa isang interview. Nakakaloka.

Halata namang fake na fake ang nasabing post pero marami pa ring netizens ang naniwala rito.

Paulit-ulit naming ipapaalala sa mga netizen na huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa ninyong post sa socmed.

Suriin mabuti bago maniwala, ‘noh?!

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)