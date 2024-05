PERA na naging bato pa.

Ito ang napala ng isang lokal na supermarket na sa halip daw na maka-engganyo ng mga customer na bumili ng tinda nilang hinog na mangga ay mukhang umayaw na lang dahil imbes na presyo ang naka-display ay isang math problem ang bumungad sa kanila.

Ang tanong: “Joshua bought 3kg of ripe mangoes from KCC Supermarket. He paid 1000 pesos and received 571 as change. How much is a kilo of ripe mangoes? “

May mga netizen naman na kumagat sa hamon pero meron namang nagsabi na ayaw na nila ng dagdag na problema pa habang pilit na nga nilang pinagkakasya ang kanilang budget pamalengke.

“Ang mahal na nga ng mango n’yo pina-compute nyo pa ako”

“Dati mahilig ako sa manga now hindi na”

“’Wag ka na lang mag-mango float.. buko pandan na lang”

“I love it! Ang witty ng marketing bilhin ko na lahat”

Natuwa din ang ilan sa naka-solve na 143 (I love you) pala ang sagot sa problemang ito. Awww.

Spread love pala ang misyon ng supermarket.