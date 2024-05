Construction worker pisak sa backhoe

Nasawi ang isang construction worker nang mahulog ito sa sinasakyang backhoe at masagaan nito noong Sabado sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Dead on the spot ang biktimang si Bernie Calile, 30 anyos, residente sa MC Village Fatima Uhaw, General Santos City at trabahador sa Vicente Lao Construction Firm.

Samantala, nasa kustodiya na ng Sultan Kudarat Municipal Police Station (MPS) ang suspek na si Nicael Gontenas, 38 anyos, driver ng backhoe at kasamahan sa trabaho ng biktima.

Sa ulat ng pulisya, nangyari ang insidente habang binabagtas ng dalawa sa national highway sa Barangay Macaguiling ng nasabing bayan pasado alas-singko nang hapon.

Sakay ang dalawa sa backhoe patungo sa nasabing lugar para sa paglalagay ng mga solar light sa munisipyo pero aksidenteng nahulog si Bernie at nasagasaan ng backhoe.

Namatay noon din ang biktima.

Dinala ang bangkay ng biktima sa Villa Elisa Cotabato City habang hinihintay ang mga kaanak nito. (Edwin Balasa)