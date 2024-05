MARAMI ang nawindang nang malaman na tumataginting na P4 milyon pala ang halaga ng motorsiklong binebenta ng singer at TV host na si Billy Crawford.

Ang big bike ni Billy, kasing halaga pala ng isang magarang bahay, lupa o kotse! Ang matindi, isa si Billy sa 300 na nagmamay-ari ng ganitong klase sa buong mundo.

Sa kanyang IG story, ibinahagi ni BIlly ang petmalung litrato ng astig niyang big bike.

“Selling this bad boi!” say ni Billy.

Puwede raw siyang i-DM o direct message ng mga serious buyer. Pass sa joy miner!

Ayon sa moto videographer na Neo Moto, kasalukuyang naka-display sa Makina Moto Show ang rare motorcycle ng singer-TV host.

Isa raw itong MV Agusta Rush na very rare motorcycle at maraming carbon part.

“Motor na kasing mahal ng bahay, lupa at kotse. Ito ang MV Agusta Rush na pagmamay-ari ni Billy Crawford. Found at Makina Moto Show. Mostly made of premium parts combined with high performance, mapapa sana all ka talaga eh.

Also limited edition to so 1 of 300 siya sa buong mundo,” saad nito sa caption. (Issa Santiago)