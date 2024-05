Kinilala ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga ina sa kani-kanilang pamilya at sa lipunan sa selebrasyon ng Mother’s Day.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na kahanga-hanga ang papel na ginagampanan ng mga ina dahil sa walang sawang pagmamahal at saksipisyo na nagbibigay liwanag sa buhay at nagpapatibay sa lipunan.

Kabilang sa mga binati ni Pangulong Marcos Jr. nitong Mother’s Day ay ang mga ina, single mom, mga tatay na ginagam-panan ang papel ng ina at sa bawat Pilipino na tumatayong ina.

“Sa ating mga kahanga-hangang ina, mga single mom, mga tatay na ginagampanan ang papel ng ina, at sa bawat tuma-tayong ina, nais kong iparating na ang inyong walang sawang pagmamahal at mga sakripisyo ay siyang nagbibigay liwanag sa ating mga buhay, at nagpapatibay sa ating lipunan. Ngayon ipinagdiriwang natin ang bawat isa sa inyo, Happy Mother’s Day!” anang Pangulo.

Binati rin ng Presidente ang kanyang kabiyak na si First Lady Liza Araneta-Marcos sa kanyang social media page at pinasalamatan ito dahil pinuno ng pagmamahal ang kanilang tahanan at handang ipagtanggol ang kanilang pamilya. (Aileen Taliping)