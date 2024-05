ITINUTULAK ng mga biologist na imbestigahan ang natuklasang patay na balyena na nakasabit sa isang cruise ship nang dumating ito sa New York harbor noong Sabado.

Ang balyena, na kinilala bilang isang endangered sei whale, ay natangay ng barko nang dumating ito sa Port of Brooklyn, ayon kay National Oceanic and Atmospheric Administration fisheries spokesperson Andrea Gomez.

Sinabi ni Gomez na dinala na ang patay na balyena sa MSC Meraviglia, na dumaong sa Brooklyn bago tumulak sa mga daungan sa New England at Canada.

Ayon kay Gomez, pabalik na sa MSC Meraviglia mula sa Bermuda cruise nang dumating ito sa Brooklyn Cruise Terminal tangay ang 44 talampakang haba na patay na balyena.

Iniimbestigahan na ng National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ng Office of Law Enforcement (OLE) ang insidente kung ano ang ikinamatay ng balyena.

Dinala ang katawan ng balyena sa Sandy Hook, N.J. para sa necropsy.

Sinabi ng NOAA na may nakita silang mga bali sa buto, tissue trauma sa kanang balikat at puno ng dugo ang tiyan nito dahilan para kumuha sila ng sample para isailalim ito sa biotoxin at histopathologic analysis.