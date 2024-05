Barangay Taugtog- Janessa Joy Dullas kinoronahang ‘Mutya ng Botolan Turismo 2024’

Nasungkit ng pambato ng Barangay Taugtog na si Janessa Joy Dullas ang titulo bilang ‘Mutya ng Botolan Turismo 2024’ sa katatapos na grand coronation nitong Mayo 3, 2024 sa Botolan People’s Plaza.

Nanalo rin bilang MBT 1st runner up si

Chloe Dhein Palileo ng Barangay Burgos; 2nd Runner-Up naman si Rich Angelique Cortez ng Barangay Paco; 3rd Runner-Up si Edselle Faye Español, Barangay Paco at 4th Runner-Up si Jansen Gaile Orara ng Barangay Batonlapoc.

Nagwagi naman ng special award ang sumusunod: Best in Casual wear, Barangay Bangan; Best in Talent Salma Nicole Corum Sones ng Barangay Santiago; Best in AVP Barangay Taugtog; Mutya ng Social Media at Best in Smile ang Barangay Villar.

Ang ‘Mutya ng Botolan Turismo 2024’ ay naisakatuparan sa pangunguna ni Mayor Omar Ebdane, Vice Mayor Doris Ladines, Chairman Antonette Ladores, Sangguniang Bayan at tourism committee head Angel Diesta at ang buong Tourism department ng Botolan LGU.