‘Bagay sila’: Maricel Soriano super kilig kina Kim Chiu, Paulo Avelino

Ang cute ng latest content ni Maricel Soriano sa YouTube channel niya.

Kasi nga, sa halip na siya ang mag-interview, siya naman ang in-interview.

At siyempre, nabanggit ang mga pangalan nina Kim Chiu, Paulo Avelino, JM de Guzman, na mga nakasama niya sa seryeng ‘Linlang’.

Aminado si Marya na hindi pa niya nasisilip ang bagong serye nina Kim, Pau, ang ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

“Hindi pa nga, eh. Kasi busing-busy si Nanay!” sagot ni Marya.

Pero, masaya raw siya sa career ng mga ‘anak-anakan’ niya.

“Naku tuwang-tuwa ako para sa kanilang dalawa. Ang ganda nila together sa screen. Talagang bagay sila.

“May ganun! Meron akong ganun. Alam mo, bagay kayo.

“Hahahahaha! Hashtag #KimPau! Parang siopao! Hahahaha!” tila kinikilig na sabi ni Marya.

Eh, kumusta naman si Paulo sa tingin ni Marya?

“Si Paulo naman, saludo tayo diyan!” sagot ni Marya.

Eh, si JM, kumusta rin?

“Ay saludo rin ako diyan. Napakagaling na aktor niyan.

“In born yata ‘yan. Medyo kulang lang sa height. Pero okey lang, kasi magaling at guwapo! Hahahaha!” aliw na sabi pa rin ni Marya.

Anyway, may mga natututunan pa ba si Marya sa mga batang artista, kahit award-winning actress na siya, at 53 years na siya sa showbiz?

“Oo naman, pinapanood ko sila. Pero, ang tuwang-tuwa ako, kapag magkakasama kami, tinatanong nila ako kung, ‘Nay ano ba ang gagawin ko dito?’

“Tuwang-tuwa ako, kasi para silang nasa swimming pool lahat, tapos nalulunod. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko sa kanilang tatlo. Eh, love ko naman silang tatlo,” sey na lang ni Maricel.

Bongga naman! Ang suwerte nina Kim, Paulo, JM, na mahal na mahal sila ni Maricel, ha! (Dondon Sermino)