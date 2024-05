Ayuda sa mga BHW, sundalo, iba pa

Gaya ng sinabi natin noong nakaraang kolum, ating pag-uusapan ngayon ang tatlo pang pro-worker bills na kabilang sa limang naipasa na ng Kamara at tayo po ay umaapila sa ating mga butihing senador na ipasa na rin nila ang Senate counterpart ng mga panukalang ito na na-okay na namin.

Natalakay na natin noong nakaraang kolum ang House Bill (HB) No. 6718 o ‘Freelance Workers’ Protection Act na may layuning bigyan ng ibayong proteksyon ang mga kababayan nating freelancer sa tinatawag na “gig economy” laban sa unfair labor practices. Kasabay nito ang pagtalakay natin ng HB 454 o “Media Workers’ Welfare Act” na para naman sa mga kababayan nating mga manggagawa sa media industry.

Sa pagkakataong ito pag-uusapan naman natin ang tatlo pang pro-worker bills na para sa mga barangay health workers (BHWs), gayundin din sa mga iba pang healthcare provider, guro, sundalo at iba pang uniformed personnel na tatamaan sa gagawing malawakang pagbabawas ng mga manggagawa sa burukrasya at ang panukalang naglalayong pababain ang edad ng pagreretiro ng mga government worker.

Unahin nating tatalakayin ang HB 6557 na naglalayon namang bigyan ng job security ang ating mga BHW. Layon nitong maprotektahan ang mga BHW laban sa pamumulitika na naging kalakaran na sa kanilang pagtatrabaho sa local government units (LGUs).

Dito po sa HB 6557 ay kabilang naman ang ating inakdang HB 301 sa maraming pro-BHW bills na pinagsama-sama. Target ng HB 6557 na tuluyang mailayo sa pamumulitika ang trabaho ng mga BHW.

Sa ilalim ng panukalang ito, ang mga kuwalipikadong BHW ay makakatanggap ng mga economic incentives at mga benepisyo tulad ng P3,000 buwanang allowance. Bibigyan din sila ng hazard pay at insurance coverage gayundin ng libreng medical at serbisyong legal.

Sa nangyayari ngayon, ang mga BHW natin ay nagiging sunud-sunuran sa mga nakaupong opisyal dahil kadalasang sa mga ito sila umaasa ng biyaya. Kailangan nilang gawin ito para hindi sila pwedeng patalsikin sa trabaho na basta-basta na lang. Hindi sila puwedeng kumontra sa sinumang nagpuwesto sa kanila kung gusto nilang magtagal sa trabaho at pagkatapos ng termino ng kanilang sinuportahang opisyal, malamang na tapos na rin ang kanilang trabaho.

Dito pumapasok ang HB6557 na inaasahan nating magbibigay ng security of tenure sa mga BHW. Bibigyan ng first-grade Civil Service Eligibility (CSE) ang lahat ng accredited BHW na nakapagserbisyo na ng limang taong tuloy-tuloy bilang community health worker.

Bilang dating gubernador, batid ko po kung gaano kahalaga ang serbisyo ng mga BHW sa barangay. Sila ang unang takbuhan ng komunidad kung merong may sakit na walang kakayahang pumunta sa mga ospital lalo na iyong mga nasa malalayong lalawigan. Sila ang talagang takbuhan kung may manganganak, may mga batang maysakit o kailangang bakunahan.

Noon ngang pandemya ay talagang kasama ang mga BHW sa mga frontliner ng komunidad at hindi matatawaran ang kanilang ibinigay na serbisyo. Walang oras ang kanilang pagseserbisyo dahil nga sila ang tinatakbuhan ng mga residente araw man o gabi.

Sa kabila ng kanilang ibinibigay na serbisyo sa komunidad, nananatiling “volunteers” ang kanilang estado sa ilalim ng RA 7883 at katiting lamang ang natatanggap nilang kompensasyon. Puwede pa silang sipain sa puwesto kung mapag-initan sila ng nakaupong local na opisyal.

Ikalawa ang HB 7240 naman ay may layuning ipuwera ang mga guro, healthcare providers, mga sundalo at iba pang uniformed personnel sa planong pagbabawas ng bilang ng mga kawani sa iba’t ibang tanggapan ng gobyerno.

Sa layuning makatipid, magbabawas ng kawani ang burukrasya sa loob ng tatlong taon. Bibigyan ng retirement benefits at separation incentives ang mga maaapektuhang manggagawa. Pero hindi naman idadamay ang mga guro, healthcare providers at mga uniformed personnel.

Hindi rin isasama sa pag-streamline ng burukrasya ang mga medical and allied-medical workers sa mga ospital at ibang medical facilities gayundin ang mga militar at iba pang uniformed personnel na nasa Department of National Defense (DND), Department of the Interior and Local Government (DILG), Department of Transportation (DOTr), Department of Environment and Natural Resources (DENR), at Department of Justice (DOJ).

At ang ikatlo na naipasa na rin sa Kamara ay ang HB 206 na magbibigay naman ng opsyon sa milyon-milyong kawani ng gobyerno na magretiro sa edad na 56 sa halip na 60-anyos para mas mabigyan ng mas maraming quality time ang kanilang pamilya bago sila maging senior citizen.

Nilalayon ng panukalang ito na ibaba ang optional retirement age ng mga kawani ng gobyerno. Sa halip na 60, aamiyendahan ang Republic Act (RA) 8921 o “The Government Service Insurance System Act of 1997” na nagsasaad na pagdating ng 60-anyos ay may opsyon nang magretiro ang isang government worker at compulsory retirement na sa edad na 65.

Sa pamamagitan ng HB 206, magiging 56-anyos na ang opsyon na magretiro. Hindi na hihintayin pang maging senior citizen ang isang kawani para magretiro. Pero kailangang nakapagserbisyo na ang isang kawani ng 15 taon at hindi tumatanggap ng monthly pension benefit dahil sa permanent total disability.

Ang inyo pong lingkod ang may akda ng HB 4003 na kabilang sa mga panukalang isinama rito sa HB206.

Ito ngang limang pro-workers bills na ito ay naipasa ng lahat sa Kamara pero hindi pa inaaksyunan ng ating mga kapita-pitagang senador. Kung hindi pa rin ipapasa ng ating mga senador ang kanilang bersyon sa mga panukalang ito na matagal na naming ipinasa sa Kamara, hanggang kailan natin paghihintayin ang ating mga umaasang manggagawa?