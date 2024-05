KINAGILIWAN online ang kakyutan ng isang asong kumasa sa “Piliin Mo Ang Pilipinas” na trending sa TikTok.

Sa video na ibinahagi ng username na “style.it.daily”, makikita ang isang Pomeranian dog na si Bailey na nagpaubaya sa pinaggagawa sa kanya ng kanyang fur parent.

“Try daw mag-entry ni Bailey,” saad ng fur parent sa caption ng video.

Natuwa naman ang mga netizen at napa-comment pa.

“HALUHHH ANG CUTIE NAMAN NIYA!!”

“Aww, the winner of the trend!”

“Pati si Bailey nalilito na kung ano ba talaga siya, sobrang behave ng beybi na yan kudos sa effort ni mommy”

“Oh sooooooo cute! Buti pa si Bailey may entry”

“Omg kacuteeeee”

Umabot na ang post ng 2.6 million view na may mahigit 280K reaction. (Vince Pagaduan)