Alonzo Muhlach, Xia Vigor bet gawing love team

Bet na bet nina Niño Muhlach at Aster Amoyo na gawing magka-love team sina Alonzo Muhlach at Xia Vigor.

Sa birthday party nga ni Tita Aster ay parehong dumalo ang dalawa, at bongga sila, dahil may chemistry agad-agad, at matagal na rin daw silang magkakilala.

May mga pinag-uusapan nga sila na ikatutuwa mo, dahil para nga silang magkaibigan na matagal na hindi nagkita.

At siyempre, sabi nga ni Nino, bagay rin ang dalawa, dahil pareho nga silang 14 years old, ha!

“Puwede na `yung AlonXia o XiaLonzo, ‘di ba? Ang ganda,” sabi ni Nino.

Anyway, handang-handa na rin naman si Alonzo na magbalik showbiz. Kaloka lang na sa edad na 14, nagpapalaki na siya ng katawan, ha! Gusto raw kasi talaga niyang maging action star. Pero, okey rin sa kanya ang magkaroon ng ka-love team tulad ni Xia.

So, abangan kung yayabong o mamumulaklak ba ang AlonXia, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)