Ipatatawag ng House Committee on Dangerous Drugs si Michael Yang, ang presidential economic adviser ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na iniuugnay sa warehouse sa Pampanga kung saan itinago ang P3 bilyong halaga ng shabu.

Ayon sa chairperson ng komite na si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers si Yang, ang financier ng kontrobersyal na Pharmally, ay iimbitahan sa susunod na pagdinig ng komite.

Sa nakaraang pagdinig ng komite, natukoy na ang Empire 999 ay pagmamay-ari ng mga Chinese national na mayroon ding iba pang mga kompanya. Ilang indibidwal na sangkot sa mga kompanyang ito ay naiugnay na rin sa mga kuwestyunableng transaksyon noong administrasyong Duterte.

Si Lincoln Ong, na naugnay sa Pharmally scandal at tumayong interpreter ni Michael Yang, ay incorporator umano ng kom-panya na mayroong kaugnayan sa mga kompanyang konektado sa Empire 999.

Matapos tukuyin ni House Committee on Public Accounts chairperson at ABANG LINGKOD party-list Rep. Joseph Paduano ang kaugnayan ni Ong kay Yang nag-mosyon si House Committee on Public Order chairperson Dan Fernandez na ipatawag si Yang.