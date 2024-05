10 taon nang tigang: Pops Fernandez hindi sabik magkadyowa

Sampung taon na raw walang dyowa si Pops Fernandez. Pero, handa na ba siyang magmahal ulit ngayon?

“Alam mo, ibang-iba `yang tanong mo na `yan, ha! First time ko lang matanong ng ganiyan. Hahahaha!” birong chika ni Pops.

So, are you ready to fall in love again?

“I will try. Hahahaha!” sagot niya.

Hesitant ba siyang magmahal ulit?

“No, not hesitant! But not rushing. At my age, ha! Not rushing!” patawa-tawang saad pa rin ni Pops.

Pero ang totoo at seryoso, sa sampung taon na `yon, hindi raw kasi malungkot ang buhay niya.

“Hindi kasi ako sad, at hindi rin ako lonely. But if the right one comes along, why not?” sey niya.

Hindi mo ba hinahanap-hanap ang magkaroon ng dyowa?

“Hindi ko rin alam, pero mararamdaman ko na lang siguro.”

Paano ka nakakatiis nang walang…

“Kinakabahan naman ako sa tanong. Pero, if you’re happy, and you’re not sad naman, kaya naman. At ang dami ko rin namang pinagkakaabalahan, pinagkakaaliwan.

“Nandiyan ang work, number one. Then, I enjoy visiting my boys. ‘Pag kasama ko sila, siyempre it’s a totally different Pops, kasi mas relax. Feel na feel ko pa rin na nanay-nanayan talaga ako.

“But in other words, ang prayer ko talaga, ‘pag siya na `yon, mararamdaman na lang naming pareho. Na may connect kami, na may chemistry,” sabi pa ni Pops.

May kasabihan nga ngayon, na ‘huwag puro trabaho, maglandi ka rin’.

“Ah talaga? Pero, kasi nga, okey na okey naman ako!

“Pero, nakaka-relax naman ako. I travel a lot!” sey ni Pops.

Anyway, ang ganda-ganda ni Pops ngayon, ha!