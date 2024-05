Yassi sexy ‘cowgirl’

Birthday ni Yassi Pressman ngayon (May 11) at bibilib ka talaga sa kanyang birthday pictures na pinost sa kanyang social media accounts, ha!

Mala-cowgirl nga si Yassi sa kanyang pictures habang sakay ng puting kabayo.

Iba’t iba nga ang posisyon ni Yassi sa pictures at ang sexy niya, ‘noh?!

Caption ni Yassi sa kanyang pictures, “Ride or die for life,” na may bow and arrow emoji pa dahil may hawak din naman siyang bow and arrow sa pictorial na iyon.

Sabi nga ng isa sa mga nag-comment sa post na iyon, “Straight out of a dream.”

Siyempre, binati rin si Yassi ng kanyang friends and followers ng happy birthday.

Teka! Sa ganda ng pictorial na iyon ni Yassi ay baka maisipan ng Viva Films, na mother studio niya, na gawan siya ng pelikula na may mga eksenang nangangabayo siya, ha!

O baka pwedeng isang pelikula kung saan ay cowgirl si Yassi.

Pwede! (Jun Lalin)