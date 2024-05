Vanie Gandler matindi crush kay Andres Muhlach

Nag-blush at tila na-shookt ang volleyball Superstar at Cignal HD Spikers crush ng bayan na si Vanie Gandler nang mag-guest ito sa ‘Eat Bulaga’ noong Miyerkoles.

Bago kasi ito maglaro sa ‘Peraphy’ segment ng EB ay ibinisto ni Maine Mendoza na crush ni Vanie ang Kapatid heartthrob na si Andres Muhlach.

Nabigla ang sikat na volleyball player, tumalikod sabay takip ng kamay sa kanyang bibig, tatawa-tawa lang ito sabay sabi ng, “No comment po”.

Hindi na rin nakatanggi si Vanie nang i-push siya nina Menggay at Bossing Vic Sotto na i-shoutout at mag-‘Hi’ ito kay Andres.

Agad nag-react si Atasha Muhlach nang marinig ang tsika ni Maine tungkol sa kanyang twin brother.

Tinanong agad ni Tasha si Vanie kung totoo, at mukhang bet niya ang volleyball player for Andres dahil pareho raw matangkad ang dalawa.

Niloko tuloy ng Dabarkads hosts si Ryzza Mae Dizon na may kaagaw na ito kay Andres. Ngingiti-ngiti lang ito at tahimik lang habang binibiro ng mga kasamang hosts. Very vocal nga si Ryzza sa pagsasabing crush niya ang binatang anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez.

Maganda nga pala si Vanie kaya marami itong fans. At mukhang bet ng netizens at team online viewers ng ‘EB’ ang tambalang Andres at Vanie, ha!

Bagay nga raw ang dalawa sakaling gusto ring pasukin ng dalagang atleta ang showbiz. Athletic din kasi si Andres.

Sana nga raw mag-guest si Vanie sa ‘Da Pers Family’, ang inaabangang family sitcom nina Aga, Charlene, Atasha, at Andres. Na posible namang mangyari dahil player ng Cignal HD Spikers volleyball team si Vanie, na sister company ng TV5.

Bongga! (Ogie Rodriguez)