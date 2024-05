Sisi Rondina, Flying Titans wala pang balak tumiklop

Mga laro Linggo: (Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – Chery Tiggo vs Petro Gazz

(Game 2/Battle for bronze)

6:00pm – Creamline vs Choco Mucho

(Game 2/ Battle for gold)

WALANG plano sina Cherry Ann”Sisi” Rondina at ang Choco Mucho Flying Titans na basta isuko ang kanilang bandila, nangakong babawi sa kapatid na Creamline Cool Smashers sa Game 2 finals ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference best-of-three championship.

Hangad nina Rondina at ng Flying Titans na putulin ang tatlong sunod na kabiguan sa pangtitulong labanan simula alas-6 ng gabi upang mapuwersa ang matira-matibay na ikatlong laro laban sa nagtatanggol na kampeon na Cool Smashers sa Smart Araneta Coliseum.

Pilit din iiwasan ng Choco Mucho na muling mawalis sa mga laro nito sa kampeonato na unang naganap nakaraang Disyembre nang mawalis sa dalawang sunod lamang na laro ng defending champion at sister team na Creamline sa ikalawang All-Filipino Conference Finals noong 2023.

Itinala ni Rondina ang game-high na 27 puntos kasama ang 12 digs at excellent receptions habang tumulong din si Honey Royse Tubino sa 15 puntos at Isa Molde na may walong puntos at 13 receptions.

Subalit hindi naging sapat para sa Flying Titans na pilit iiwas sa apat na sunod na pagkatalo sa finals.

Hindi napanatili ng Choco Mucho ang unang set na panalo at nabigong lutasin ang lalim ng Creamline para ibagsak ang opener ng kanilang best-of-three series noong Huwebes sa harap ng 17,457 fans.

“Hindi kami nagkulang dahil sa lineup namin. Ang kulang sa amin ay [composure] sa end game ng bawat set. Everytime we establish a lead, we encounter matchup problems,” sabi ni Choco Mucho coach Dante Alinsunurin matapos ang 26-24, 20-25, 21-25, 16-25 kabiguan.

Kaya sa pagbabalik sa ikalawang pagkakataon sa finals, nais ni coach Dante Alinsunurin na matandaan ng kanyang koponan na hindi ito pareho sa unang naganap at asam nito sa mas malalim na komposiyon na laktawan ang una nitong karanasan.

“Natutunan namin na kailangan namin panatilihin ang aming momentum hanggang sa katapusan ng laban para hindi mabigyan ng pagkakataon ang Creamline na agawin ang abot-kamay na panalo,” sabi nito.

Matatandaan na natalo din ang Flying Titans sa Game 1 sa apat na set bago bumagsak sa Cool Smashers sa limang set sa harap ng record crowd na Game 2.

“Ang mahalaga para sa amin ngayon ay magkaroon ng tamang pag-iisip sa pagsasanay at solusyunan ang aming kakulangan, lalo na sa aming pagtatapos sa laro. We just have to change our mindset to win the game,” sabi pa ni Alinsunurin.

Pilit naman na tatapusin ng Creamline Cool Smashers ang best-of-three na serye upang maiuwi ang ikawalo nitong titulo. (Lito Oredo)