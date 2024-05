Ruffa, Bistek nag-date sa bar

Naku, Kuya Jun (Lalin, my dear editor), huling-huli ng source namin na nag-date sa Bar 9 sa Molito Lifestyle Center sa Alabang sina former Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista at Ruffa Gutierrez, noong Friday night, ha!

Tsika nga ng source namin, pinagkaguluhan daw sina Ruffa, Bistek sa nasabing bar.

Kasama nila na nagpunta roon sina Sunshine Cruz, Karla Estrada, at Janice de Belen.

Ang bongga lang na Atty. Gina ang tawag ng mga tao kay Ruffa, na character niya sa ‘Can’t Buy Me Love’, ang katatapos lang na ABS-CBN serye nina Donny Pangilinan, Belle Mariano.

Mukhang advance birthday celebration ‘yon ni Bistek dahil binati pa siya ni Ruffa ng happy birthday.

May 12 ang birthday ni Bistek at 56 years old na siya.

Kumanta pa raw si Bistek, pati si Karla. Sina Ruffa, Sunshine, umakyat din ng stage.

Teka! Tutal naman ay hindi nagtatago sina Ruffa, Bistek kapag lumalabas at kahit sa mataong lugar katulad ng Bar 9 ay nagpupunta sila, nangangahulugan ba ito na malapit na rin nilang aminin ang tungkol sa sinasabing relasyon nila?

O baka naman ‘what you see is what you get’ ang drama nila? Na nakikita na nga naman natin silang masayang magkasama kaya hindi na nila kailangan pang ipangalandakan ang kanilang relasyon?

Well…

Bonggels!