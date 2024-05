Prime Factor mapapalaban

MAPAPALABAN ang kabayong si Prime Factor paglarga ng Philracom Invitational Race sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Isa sa magiging hadlang sa ambisyon ni Prime Factor na manalo ay si Pharoahs Treasure na sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce.

May distansiyang 1,600 metro, ang ibang makikipagtagisan ng bilis kina Prime Factor at Pharoahs Treasure ay sina Platinum Frolic, Perfect Delight at Miss Hibiki.

Rerendahan ni former PSA-JoY at star jockey Jonathan Basco Hernandez si Prime Factor, puntirya nila na masikwat ang korona sa event na nakalaan ang guaranteed prize na P300,000 na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P180,000, mapupunta sa second placer ang P67,500 habang P37,500 at P15,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third.

Samantala, pitong races ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong Linggo kaya paniguradong masaya ang pangangarera ng mga karerista. (Elech Dawa)