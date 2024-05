Ilalarga ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang full implementation ng ‘Food Stamp Program’ ng gobyerno sa buong Pilipinas sa darating na Hulyo, anim na buwan makalipas ang matagumpay na pilot implementation sa ilang bahagi ng bansa.

Inisyu ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Executive Order No. 44, upang itatag ang ‘Walang Gutom 2027: Food Stamp Program’. Ito ang flagship program ng DSWD na ang mandato ay magsagawa ng kaukulang hakbang para sa matagumpay na implementasyon ng expansion ng programa.

Hangarin ng programa na bawasan ang bilang ng nagugutom sa bansa lalo na sa mga low-income households sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ayuda gamit ang Electronic Benefit Transfer (EBT) cards na magagamit sa pagbili ng pagkain sa mga eligible partner merchant store.

Sa isang press briefing nitong Sabado, sinabi ni DSWD Undersecretary Edu Punay na ang programa ay ipatutupad sa 10 rehiyon at 12 probinsya at may initial target na 300,000 pamilya.