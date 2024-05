Nikola Jokic, Nuggets bumalik dating bagsik

DUMAYO ng Minneapolis sina Nikola Jokic at Jamal Murray para giyahan ang Denver Nuggets sa paglampaso sa Minnesota Timberwolves 117-90 Biyernes ng gabi (Sabado/PH time) sa Game 3 ng kanilang West second-round series.

May tig-24 points ang dalawa, halos triple-double si three-time MVP Jokic sa sahog na 14 rebounds at 9 assists. May 21 points pa si Michael Porter, Jr. at 14 for 29 sa labas ng arc ang Denver.

Inilapit ng Nuggets ang series sa 2-1, Game 4 sa Lunes (araw sa Manila) sa Target Center pa rin.

Namusyaw ang 19 points ni Anthony Edwards at 14 ni Karl-Anthony Towns sa Minnesota na 10 for 32 lang sa 3-point range, 4/5 si KAT na naka-pitong bitaw lang sa basket.

Naiwan hanggang 34 ang Timberwolves, walang naipambulabog nang maigapos ng foul trouble ang defensive ace nilang si Jaden McDaniels.

Bumalik sa lineup si Rudy Gobert pero inikot lang ng Nuggets ang bola sa labas, malayo sa mahahabang galamay ng Defensive Player of the Year na nakabantay sa paint.

Lumiban noong Game 2 si Gobert na naunang bumalik ng Minneapolis dahil nanganak ang asawa.

Naghulog ng back-to-back 3s si Aaron Gordon, sinundan ng isa ni Porter at pinabuka ng Denver sa 72-50 kalagitnaan ng third. Kaagahan ng fourth, isa-isa nang luminya sa exits ang Wolves fans. (Vladi Eduarte)