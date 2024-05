Naniniwala si dating senador Panfilo Lacson na may taong nasa likod ni Jonathan Morales para siraan si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ayon kay Lacson, si Morales, kasama sina Antonio Luis Marquez alyas ‘Ador Mawanay’ at Mary Rose ‘Rosebud’ Ong ay ginamit noong 2001-2004 sa administrasyon ni dating pangulong Gloria Macapagal-Arroyo upang siya ay siraan at masampahan ng inimbentong kaso.

Tinawag niya ang tatlo bilang Jukebox Gang na kumakanta kapalit ng pera.

“Enter the “Jukebox” Gang. Guess who dropped the coins to make them sing,” ani Lacson sa kanyang pinost sa X, (dating Twitter), kalakip ang larawan nina Morales, Ong at mugshot ni Mawanay,

Binanggit pa ni Lacson na bagama’t napatawad na niya ang taong nag-utos para siya ay siraan, nilinaw naman niya na “I have not forgotten. I never will.”

Si Rosebud ay lumutang noong 2001 upang akusahan si Lacson sa umano’y pagdukot at summary execution sa tatlong suspected Chinese drug lord noong 1999. Kinaladkad naman ni Mawanay si Lacson sa umano’y drug trafficking at hidden wealth pero walang nilabas na ebidensiya.

Kasama rin sa bumanat kay Lacson ang noon ay Police Officer 1 na si Morales at inakusahan ang una na sangkot sa umano’y drug trafficking noong nanungkulan itong chief ng Philippine National Police (PNP).

Si Morales ay ihaharap sana noon ni Col. Victor Corpus, chief ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP), pero tinapos na ng Senado ang imbestigasyon sa isyu.

Noong 2017, humingi ng tawad si Corpus kay Lacson dahil sa ginawang pag-iimbento ng akusasyon sa huli. Namatay si Corpus noong Abril 4, 2024.

Muling lumutang si Morales kamakailan at sinabing may dokumento ang PDEA na nagsasangkot kay Pangulong Marcos at sa aktres na si Maricel Soriano sa drug list.